У Києві викрили ексучасника банди "Двадцятівські", який організував масштабний наркобізнес

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Правоохоронці Києва викрили та повідомили про підозру організатору та шістьом співучасників міжрегіональної організованої злочинної групи, яка, за даними слідства, заробляла понад 5 млн грн щомісячного на збуті канабісу по всій території України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За інформацією відомства, організував наркобізнес 28-річний мешканець Кривого Рогу. Відомо, що він був учасником колишньої криворізької злочинної організації "Двадцятівські".

"Останній надсилав до столиці оптові партії канабісу поштовими відправленнями, замасковані у середині гідроакумулятора", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що розфасований по дрібним пакункам канабіс співучасники збували знайомим у столиці "з рук в руки", а також відправляли поштовими відправленнями у інші регіони, маскуючи у пакунках із кормом для тварин.

"Щомісячний прибуток від наркобізнесу "приносив" ділкам понад 5 млн гривень", - розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у рамках розслідування. Вилучено 13 кг канабісу, мефедрон, амфетамін, обладнання для вирощування наркорослин, грошові кошти, автомобілі тощо. Учасникам організованої групи повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Запоріжжі офіцера підрозділу ДСНС, котрого підозрюють у торгівлі наркотиками.