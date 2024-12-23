В центре Кривого Рога дети нашли российский гранатомет

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел 21 декабря вечером на Старовокзальной остановке. Среди кустов дети заметили подозрительный предмет. Впоследствии выяснилось, что это российский гранатомет РШГ-2.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели. Издание предполагает, что гранатомет мог быть оставлен украинскими военнослужащими как трофейное оружие.

Как опасный предмет оказался в центре города, выясняют правоохранители.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали мужчину, который пытался продать гранатомет за 3500 грн.