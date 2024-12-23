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23 декабря 2024, 08:46

В центре Кривого Рога дети нашли российский гранатомет

23 декабря 2024, 08:46
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фото: t.me/svoiKR
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В Центрально-Городском районе города Кривой Рог дети обнаружили гранатомет возле остановки общественного транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел 21 декабря вечером на Старовокзальной остановке. Среди кустов дети заметили подозрительный предмет. Впоследствии выяснилось, что это российский гранатомет РШГ-2.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели. Издание предполагает, что гранатомет мог быть оставлен украинскими военнослужащими как трофейное оружие.

Как опасный предмет оказался в центре города, выясняют правоохранители.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали мужчину, который пытался продать гранатомет за 3500 грн.

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