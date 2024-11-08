В Запорожье задержали офицера ГСЧС по подозрению в торговле наркотиками

фото: прокуратура

Правоохранители задержали в Запорожье офицера подразделения ГСЧС, подозреваемого в торговле наркотиками

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, капитан службы гражданской защиты во время оперативной закупки передал сотрудничавшему со следствием человеку партию каннабиса за 80 тыс. грн. После этого его задержали правоохранители.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте наркотических средств.

Фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, ранее правоохранители в Кривом Роге на Днепропетровщине задержали 24 участника преступных организаций. Злоумышленники "зарабатывали" на сбыте метамфетамина до 9 миллионов гривен в месяц.