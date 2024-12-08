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08 декабря 2024, 15:44

В Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП

08 декабря 2024, 15:44
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фото: полиция
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В Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе, и скрылся с места аварии

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

По данным полиции, нетрезвый 24-летний водитель автомобиля Toyota 7 декабря ехал на большой скорости вдоль Днепровской набережной. Он проехал на красный сигнал светофора и сбил переходящую дорогу женщину. После этого водитель столкнулся с другим автомобилем марки Hyundai.

52-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте.

Вместе с водителем у Toyota находился 19-летний пассажир. В полиции отмечают, что пассажир также был под хмельком.

Полиции удалось разыскать водителя и пассажира автомобиля и задержать их. У водителя обнаружили 1,15 промилле в крови, у его товарища – 0,66 промилле.

Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы, а пассажиру – до трех.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Набережная Заводская в Днепре. 10-летняя девочка погибла на месте, еще четырех пострадавших, среди которых двое детей, были госпитализированы.

Правоохранители 2 декабря объявили подозрение 19-летнему жителю Днепра, водителю-виновнику ДТП. 3 декабря суд избрал ему меру пресечения.

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