В Ровенской области под колесами поезда погибла пенсионерка
В Ровенской области в результате наезда поезда погибла пожилая женщина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.
Инцидент произошел 7 декабря в Дубенском районе области.
По информации правоохранителей, машинист грузового поезда "Львов-Здолбунов" допустил наезд на 70-летнюю женщину, которая переходила железнодорожный путь на запрещенный сигнал светофора.
Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пенсионерка от полученных травм погибла на месте.
Напомним, 1 декабря в Одесской области поезд переехал 23-летнего парня : пострадавший потерял обе ноги.
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