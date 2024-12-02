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02 декабря 2024, 01:45

В Днепре BMW врезался в Ford: погибла 10-летняя девочка, еще двое детей госпитализированы

02 декабря 2024, 01:45
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фото: Нацполиция
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Ужасное ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Набережная Заводская в Днепре. 10-летняя девочка погибла на месте, еще четырех пострадавших, среди которых двое детей, госпитализировали в больницу. Водителя, совершившего аварию, задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, в 19:45 в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат" водитель автомобиля BMW столкнулся с разворачивающимся в этот момент Ford.

"В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка автомобиля "Ford". Водитель автомобиля "Ford" и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, днем 30 ноября вблизи Винницы произошла жуткая ДТП. Одну из легковушек разнесло полностью, есть погибший и пострадавшие.

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