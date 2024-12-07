В Одессе 22-летний водитель насмерть сбил человека на "зебре"

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Смертельная авария произошла в четверг вечером, 5 декабря, на Овидиопольской дороге, в Хаджибейском районе Одессы. Женщина погибла на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

По материалам следствия, автомобиль Ford сбил 57-летнюю женщину в момент, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"К сожалению, потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и умерла до приезда "скорой", – говорится в сообщении.

Правоохранители проверили 22-летнего водителя на состояние опьянения. Экспертиза показала, что он был трезв. Автомобиль поместили на арестплощадку.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства трагического ДТП.

Напомним, 4 декабря на проспекте Князя Владимира Великого в Одессе под колесами автомобиля погибла пенсионерка. Машина сбила горожанку прямо на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что возле автовокзала в Одессе легковушка насмерть сбила женщину.