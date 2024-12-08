У Києві п'яний водій на смерть збив жінку на переході та втік з місця ДТП

фото: поліція

У Києві п'яний водій на смерть збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході, та втік з місця аварії

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За даними поліції, нетверезий 24-річний водій автомобіля Toyota 7 грудня їхав на великій швидкості вздовж Дніпровської набережної. Він проїхав на червоний сигнал світлофора та збив жінку, яка переходила дорогу. Після цього водій зіткнувся з іншим автомобілем марки Hyundai.

52-річна жінка отримала травми несумісні з життям і загинула на місці.

Разом з водієм у Toyota перебував 19-річний пасажир. У поліції зазначають, що пасажир також був на підпитку.

Поліції вдалось розшукати водія та пасажира автівки та затримати їх. У водія виявили 1,15 проміле в крові, у його товариша – 0,66 проміле.

Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі, а пасажиру – до трьох.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася ввечері 1 грудня на вулиці Набережна Заводська у Дніпрі. 10-річна дівчинка загинула на місці, ще чотирьох постраждалих, серед яких двоє дітей, госпіталізували.

Правоохоронці 2 грудня оголосили підозру 19-річному мешканцю Дніпра, водієві-винуватцю ДТП. 3 грудня суд обрав йому запобіжний засіб.