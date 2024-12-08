На Прикарпатье из-за непогоды съехал с дороги автобус с пассажирами: пришлось привлекать спасателей

фото: ГСЧС

Утром 8 декабря в селе Буковец Верховинского района Ивано-Франковской области из-за ухудшения погоды автобус с пассажирами съехал на обочину. Транспортное средство не смогло продолжить движение, поэтому его отбуксировали спасатели

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Спасатели вернули автобус на проезжую часть дороги, после чего он сумел продолжить маршрут.

На момент ДТП в салоне автобуса находились трое пассажиров. Они не пострадали.

В спасательном ведомстве призвали водителей быть особенно осторожными и, по возможности, воздержаться от дальних поездок в связи с ухудшением погоды.

Напомним, ранее на Львовщине легковушка столкнулась с микроавтобусом и фурой, в результате аварии погиб человек.