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02 декабря 2024, 17:05

Смертельное ДТП в Днепре: полиция объявила подозрение 19-летнему водителю

02 декабря 2024, 17:05
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фото: Нацполиция
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Правоохранители объявили подозрение 19-летнему жителю Днепра, который накануне совершил смертельное ДТП. В аварии погибла 10-летняя девочка, еще четверо пострадавших, среди которых двое детей, госпитализированы в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Водителем BMW, из-за которого погиб ребенок, оказался парень 2005 года рождения. Правоохранители направили в суд ходатайство по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В рамках расследования уголовного производства полиция установила маршрут движения автомобиля BMW к совершению смертельной аварии. Также установлены видеозаписи с камер наблюдения, которые приобщены к материалам уголовного производства. Назначен ряд экспертиз, среди которых - молекулярно-генетическая", - говорится в сообщении.

Водителю BMW грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ужасное ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Набережная Заводская в Днепре. 10-летняя девочка погибла на месте, еще четырех пострадавших, среди которых двое детей, госпитализировали в больницу.

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