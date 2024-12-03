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03 декабря 2024, 18:08

Гибель ребенка в ДТП в Днепре: 19-летнему водителю избрали меру пресечения

03 декабря 2024, 18:08
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фото: полиция
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Суд в Днепре 3 декабря избрал меру пресечения подозреваемому в совершении дорожной аварии, в результате которой погиб 10-летний ребенок

Об этом сообщает Суспільне Дніпро, передает RegioNews.

Адвокат подозреваемого просил о переносе заседания для ознакомления с делом. Сторона обвинения выразила опасение, что другой несовершеннолетний пассажир BMW, которому также сообщили о подозрении, может покинуть Украину.

19-летний подозреваемый не признает вины и отказался отвечать, находился ли за рулем на момент аварии.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога. Мужчина должен содержаться под стражей по меньшей мере до 30 января 2025 года.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Набережная Заводская в Днепре. 10-летняя девочка погибла на месте, еще четырех пострадавших, среди которых двое детей, госпитализировали в больницу.

Правоохранители 2 декабря объявили подозрение 19-летнему жителю Днепра, совершившему смертельное ДТП.

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