В результате ночной атаки "шахедов" в Киеве есть пострадавшие

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В результате ночной атаки "шахедов" по Киеву зафиксировано падение обломков в Киеве пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

В частности, падение обломков было зафиксировано в Днепровском районе столицы.

Известно, что вследствие вражеской атаки повреждение объекта нежилой инфраструктуры.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадавших в Днепровском районе двое. Он добавил, что поврежден был дом на воде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах в результате российского удара по СТО 26 ноября погибли два человека.