В результате ночной атаки "шахедов" в Киеве есть пострадавшие
В результате ночной атаки "шахедов" по Киеву зафиксировано падение обломков в Киеве пострадали два человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
В частности, падение обломков было зафиксировано в Днепровском районе столицы.
Известно, что вследствие вражеской атаки повреждение объекта нежилой инфраструктуры.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадавших в Днепровском районе двое. Он добавил, что поврежден был дом на воде.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах в результате российского удара по СТО 26 ноября погибли два человека.
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