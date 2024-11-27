На Сумщине с начала года ПВО сбила более 600 российских "шахедов"

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Сумской области в 2024 году противовоздушная оборона уничтожила более 600 ударных дронов РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.

К слову, только в ночь на 26 ноября зенитчики в небе над Сумщиной сбили 16 вражеских "шахедов".

"Всего с начала года наши Защитники неба ликвидировали 609 российских "стервятников". Спасибо подразделениям ПВО области за защиту и сохраненные жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА — 188-й. Силы ПВО сбили 76 вражеских дронов.