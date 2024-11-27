На Сумщине с начала года ПВО сбила более 600 российских "шахедов"
В Сумской области в 2024 году противовоздушная оборона уничтожила более 600 ударных дронов РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.
К слову, только в ночь на 26 ноября зенитчики в небе над Сумщиной сбили 16 вражеских "шахедов".
"Всего с начала года наши Защитники неба ликвидировали 609 российских "стервятников". Спасибо подразделениям ПВО области за защиту и сохраненные жизни", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 26 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА — 188-й. Силы ПВО сбили 76 вражеских дронов.
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