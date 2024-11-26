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26 ноября 2024, 20:32

Армия РФ использует стратегические самолеты, которые Украина отдала в 1999 году, — "Схемы"

26 ноября 2024, 20:32
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фото: russianplanes.net
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Армия РФ сегодня использует украинские стратегические бомбардировщики, переданные Киевом Москве в 1999 году в рамках соглашения об обмене самолетов на погашение задолженности за потребленный российский газ

Это выяснили журналисты "Схем" (проекта "Радио Свобода"), передает RegioNews.

Журналисты проанализировали серийные номера самолетов в соглашении тех времен, которое разыскали в архиве, данных из международных авиареестров и сопоставление с номерами бомбардировщиков, которые использует РФ.

Не менее шести переданных самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии. Также журналисты установили российских летчиков, которых в РФ назначили руководить переданными украинскими бомбардировщиками, и которых сейчас украинская разведка называет причастными к массированным ракетным ударам по Украине.

В общей сложности расследователи идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в Россию. Это Ту-160, которому в РФ присвоили новые названия.

Среди переданных властями Украины самолетов "Схемы" также обнаружили три Ту-95МС: это "Красноярск", "Севастополь", "Изборск" - такие новые названия украинские бомбардировщики получили в России.

Видео и фото с бывшими украинскими бомбардировщиками журналисты обнаружили в открытых источниках: сюжетах на российском телевидении, публикациях и соцсетях.

Отметим, в 2023 году "Схемы" выпустили расследование, в котором обнародовали доказательства, что армия РФ обстреливает украинские города переданными в 1999 году крылатыми ракетами Х-55.

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