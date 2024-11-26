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26 ноября 2024, 21:49

Жителей Тернопольщины предупредили о возможных проблемах с интернетом и связью

26 ноября 2024, 21:49
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фото: pixabay.com
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В результате атаки российских дронов в Тернопольской области часть базовых станций компании "Киевстар" оказалась без питания, так что в регионе могут возникать проблемы со связью и интернетом

Об этом заявили в пресс-службе мобильного оператора "Киевстар", сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Как отметили в компании, для поддержки работы сети с 5 утра привлекли 12 мобильных и три стационарных генератора.

Однако частично абоненты могут испытывать затруднения с голосовой связью и Интернетом.

"Специалисты компании продолжают выполнять все мероприятия по поддержке функционирования сети до полного восстановления электроснабжения базовых станций", - добавили в "Киевстаре".

Напомним, из-за повреждения электросети в результате вражеской атаки 26 ноября в Тернополе отсутствует электроснабжение.

Также сообщалось, что российские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры Тернопольщины.

После ночной атаки российских дронов в Тернополе введены жесткие графики отключения электроэнергии. Согласно обнародованному графику, свет будет включаться только в течение двух часов в сутки.

обстрелы Тернополь интернет Тернопольская область мобильная связь отключения света
Из-за атаки дронов в Тернополе всего два часа в сутки будет светло.
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