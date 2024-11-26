В результате российского удара по Сумам есть погибшие, — Зеленский
В Сумах в результате российского удара по СТО сегодня, 26 ноября, погибли два человека
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает RegioNews.
Он отметил, что на месте попадания продолжаются спасательные работы. Сейчас известно, что погибли два человека.
ГСЧС обнародовало фото с места попадания.
Напомним, российские войска днем, 26 ноября, нанесли удар по городу Сумы. Зафиксировано попадание по автостоянке, есть значительные разрушения.
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