В результате российского удара по Сумам есть погибшие, — Зеленский

фото: ГСЧС

В Сумах в результате российского удара по СТО сегодня, 26 ноября, погибли два человека

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает RegioNews.

Он отметил, что на месте попадания продолжаются спасательные работы. Сейчас известно, что погибли два человека.

ГСЧС обнародовало фото с места попадания.

Напомним, российские войска днем, 26 ноября, нанесли удар по городу Сумы. Зафиксировано попадание по автостоянке, есть значительные разрушения.