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27 листопада 2024, 07:00

Внаслідок нічної атаки "шахедів" у Києві є постраждалі

27 листопада 2024, 07:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Внаслідок нічної атаки "шахедів" по Києву зафіксовано падіння уламків у Києві постраждали двоє людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Зокрема, падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі столиці.

Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки є пошкодження обʼєкта нежитлової інфраструктури.

Постраждалого чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що постраждалих у Дніпровському районі двоє. Він додав, що пошкоджений був будинок на воді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах внаслідок російського удару по СТО 26 листопада загинули дві людини.

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