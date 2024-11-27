Внаслідок нічної атаки "шахедів" у Києві є постраждалі
Внаслідок нічної атаки "шахедів" по Києву зафіксовано падіння уламків у Києві постраждали двоє людей
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Зокрема, падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі столиці.
Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки є пошкодження обʼєкта нежитлової інфраструктури.
Постраждалого чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що постраждалих у Дніпровському районі двоє. Він додав, що пошкоджений був будинок на воді.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах внаслідок російського удару по СТО 26 листопада загинули дві людини.
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