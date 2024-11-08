Российский дрон попал в Киеве в дом, где проживает посол Эстонии

В результате атаки дронов 7 ноября пострадала киевская многоэтажка, в которой живет посол Эстонии Аннели Кольк

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в соцсети Х, передает RegioNews.

По его словам, вчера утром в дом, где проживает эстонская дипломат, попал российский беспилотник.



"Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в большей противовоздушной обороне, чтобы защитить своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Напомним, ночью и утром 7 ноября русские войска запустили по Украине более сотни беспилотников. 74 из них удалось сбить.

Также сообщалось, что во время дроновой атаки в Киеве 7 ноября на крышу частного дома и пустырь упали два взорвавшихся беспилотника "Шахед"