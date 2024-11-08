Російський дрон влучив у Києві в будинок, де проживає посол Естонії

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у соцмережі Х, передає RegioNews.

За його словами, вчора вранці у будинок, де мешкає естонська дипломатка, влучив російський безпілотник. Кольк не постраждала.



"Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більшої протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати", - наголосив глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, вночі та вранці 7 листопада російські війська запустили по Україні більше сотні безпілотників. 74 з них вдалося збити.

Також повідомлялося, що під час дронової атаки у Києві 7 листопада на дах приватного будинку та пустир впали два безпілотники "Шахед", які не вибухнули