В ГСЧС показали последствия ночной атаки "шахедов" в Хмельницкой области

фото: ГСЧС

В результате дронового удара в ночь на 8 ноября на Хмельнитчине возник пожар в многоквартирном доме. Спасатели уже ликвидировали возгорание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что в результате пожара в многоквартирном жилом доме в одном из городов области никто не пострадал.

"Спасатели ликвидировали пожар и предоставили необходимую помощь людям", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги, реагировать на угрозы и находиться в укрытии.

Напомним, ранее стало известно, что ночью 8 ноября в Хмельницкой области силы ПВО сбили два российских беспилотника типа Shahed. Всего в течение ночи и утра Силы обороны Украины сбили четыре российских управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 62 беспилотника.