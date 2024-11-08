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Поздно вечером 7 ноября российские военные совершили массированную атаку БПЛА по Одессе и пригороду

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В результате атаки погиб 46-летний горожанин, который во время движения автомобиля получил осколочные ранения. Пострадали 9 человек, из них 6 госпитализированы в больницу.

Повреждены более 20 частных домов, учебное заведение, газопровод, складские помещения частного предприятия и автомобили.

Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.

Напомним, россияне попали "шахедом" в одну из старейших школ Одессы. Спасатели потушили пожары, возникшие в результате российской атаки.