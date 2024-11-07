фото: Генштаб ВСУ/Facebook

По состоянию на 12:00 силы обороны сбили 74 дронов, которые российская армия запустила по Украине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 7 ноября россияне нанесли удар 106 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Курск, Приморско-Ахтарск, Орел – РФ, ТОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 74-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Отмечается, что 25 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.

Напомним, следствие вражеского удара по энергетическому объекту 7 ноября частично были обесточены Житомирская и Ровенская области.