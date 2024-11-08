В Киеве снимут с флагштока самый большой флаг Украины

фото: КГГА

Самый большой флаг Украины будет снят 11 ноября. Это необходимо для проведения текущего ремонта флагштока

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

В столичной администрации пояснили, что в рамках ремонта будет произведена замена канатов лебедки, тяговых канатов, канатов удерживающей системы. Также планируется провести техническое обслуживание и обследование поворотного механизма флага.

Ожидается, что работы завершатся к 15 ноября.

В КГГА напомнили, что сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Напомним, ранее обвинительный акт в отношении бывшего директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника в Тернопольской области направили в суд. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия для заповедника.