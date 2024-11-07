В Киеве нашли два "шахеда", которые не сдетонировали после падения

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Во время утренней массированной дроновой атаки в Киеве на крышу частного дома и пустырь упали два взорвавшихся беспилотника "Шахед"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники осторожно разрядили в летательном аппарате боевую часть и сняли с крыши. Так же поступили с дроном, упавшим на пустыре.

В полиции подчеркнули, что если бы дроны взорвались, это могло бы привести к масштабным разрушениям и гибели людей.

Напомним, ночью и утром 7 ноября русские войска запустили по Украине более сотни беспилотников. 74 из них удалось сбить.