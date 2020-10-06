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06 октября 2020, 16:58 10

36 млн налички: ликвидирован конвертцентр, который прикрывался людьми с инвалидностью

06 октября 2020, 16:58 10
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Злоумышленники действовали на территории Киева, а также Киевской и Харьковской областей
Злоумышленники действовали на территории Киева, а также Киевской и Харьковской областей
Фото: gp.gov.ua
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Работники прокуратуры и фискальной службы ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, работавший в двух областях под прикрытием объединения лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники действовали на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.

С помощью фиктивных и транзитных фирм они предоставляли компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

В частности, предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг", - говорится в сообщении.

С целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторами преступной схемы использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Вследствие проведенных обысков было обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму примерно 36 млн грн, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и другие документы.

Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме почти 2 млн грн", - добавили в прокуратуре.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили сеть провокаторов, которые распространяли антиукраинские материалы, они распространяли неправдивую информацию относительно будущих выборов в Украине.

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