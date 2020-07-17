Стали известны подробности убийства следователя СБУ в Киеве

Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие

Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие

Фото: СБУ

Правоохранители объявили о подозрении двум мужчинам, которые совершили разбойное нападение в Киеве на сотрудника Службы безопасности Украины.

Об этом в Facebook сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.

Они нанесли ему тяжелое телесное повреждение, что вызвало смерть.

14 июля 2020 года примерно в 23 часов 30 минут, находясь на ул. Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом", - говорится в сообщении.

По данным следствия, один из злоумышленников нанес следователю удар в голову, после чего нападавшие похитили его личные вещи, в частности мобильный телефон, банковскую карту, сумку и документы, и скрылись с места преступления.

Впоследствии правоохранители установили и задержали подозреваемых, ими оказались двое мужчин 1990 по 1997 годов рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

В ходе осмотра по месту жительства задержанных изъяли банковскую карточку потерпевшего, его документы и сумку. Также установлено лицо, которому злоумышленники продали мобильные телефоны погибшего. Указанные вещественные доказательства изъяты. Кроме того, в ходе обследования прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления, - добавили в прокуратуре.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 15 июля в Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ. Позже экспертиза подтвердила, что следователь СБУ в Киеве был убит.