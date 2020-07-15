В Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ

Он занимался расследованием дел о государственной измене

Он занимался расследованием дел о государственной измене

Фото: flickr

Ночью 15 июля в Киеве нашли мертвым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает "УНН", передает RegioNews.

Его тело около 2 часов ночи обнаружили в Оболонском районе на улице Иорданской.

Полиция прибыла на вызов и обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти. Предварительным осмотром обнаружены следы крови у правого уха. У мужчины были вывернуты карманы брюк, снята обувь", - пишет издание.

Впоследствии стало известно о личности погибшего, им оказался следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный.

Известно, что он занимался расследованием уголовных дел, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины.

Сегодня он должен был выйти на пенсию.

Напомним, ранее СБУ задержала переселенцев из ОРДЛО, которые отмывали деньги через криптовалюту.