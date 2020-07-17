Фигурантам дела по убийству Шеремета продлили арест

Подозреваемые пробудут под стражей еще два месяца

Подозреваемые пробудут под стражей еще два месяца

Фото: из открытых источников

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей на следующие два месяца подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

Об этом сообщает Regionews по результатам заседания суда.

Так, сторона обвинения ходатайствовала о продлении меры пресечения еще на 2 месяца, а суд, во время заседания в ночь на 17 июля, поддержал это ходатайство.

Кроме того, суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об ограничении сроков для ознакомления с материалами дела до 14:50 17 июля.

Прокуратура просит дать защитникам и подозреваемым 10 дней на ознакомление с материалами.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве.

В декабре 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета троих человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел считают, что на мотив убийства журналиста Павла Шеремета могла повлиять его поездка в Россию: по данным следствия, за месяц до убийства журналист выезжал на территорию страны-агрессора.