Экспертиза подтвердила, что следователь СБУ в Киеве был убит
Сегодня он должен был выйти на пенсию
Сегодня он должен был выйти на пенсию
Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, следователь СБУ по особо важным делам Романа Закладной был убит.
Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.
Опираясь на слова собственных источников, Бутусов утверждает, что по данным судебно-медицинской экспертизы, что это было умышленное преступление.
Очень тревожный сигнал, преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, высокий контроль", - написал Бутусов.
Напомним, ночью 15 июля в Оболонском районе Киева был найден мертвым следователь СБУ по особо важным делам Роман Закладной.
Отель "Днепр" продали за 1,11 миллиарда гривенВсе новости »
15 июля 2020, 17:51Еще один "слуга народа" идет на праймериз мэра Киева
15 июля 2020, 11:54В Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ
15 июля 2020, 11:40
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Смертельное ДТП на Киевщине. При чем тут Дыминский с пасынком Фирташа
Оксана Деркач – кандидат в мэры Полтавы: граната Мамая в ОПЗЖ или политическая торпеда