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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июля 2020, 18:30 3

Экспертиза подтвердила, что следователь СБУ в Киеве был убит

15 июля 2020, 18:30 3
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Фото: flickr
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Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, следователь СБУ по особо важным делам Романа Закладной был убит.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.

Опираясь на слова собственных источников, Бутусов утверждает, что по данным судебно-медицинской экспертизы, что это было умышленное преступление.

Очень тревожный сигнал, преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, высокий контроль", - написал Бутусов.

Напомним, ночью 15 июля в Оболонском районе Киева был найден мертвым следователь СБУ по особо важным делам Роман Закладной.

СБУ Киев расследование убийство следствие
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