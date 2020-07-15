Экспертиза подтвердила, что следователь СБУ в Киеве был убит

Сегодня он должен был выйти на пенсию

Сегодня он должен был выйти на пенсию

Фото: flickr

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, следователь СБУ по особо важным делам Романа Закладной был убит.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.

Опираясь на слова собственных источников, Бутусов утверждает, что по данным судебно-медицинской экспертизы, что это было умышленное преступление.

Очень тревожный сигнал, преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, высокий контроль", - написал Бутусов.

Напомним, ночью 15 июля в Оболонском районе Киева был найден мертвым следователь СБУ по особо важным делам Роман Закладной.