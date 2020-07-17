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17 июля 2020, 11:14 5

На Кировоградщине депутата горсовета подозревают в растрате зерна на 51 млн гривен

17 июля 2020, 11:14 5
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С завода депутата исчезло 11 тысяч тонн зерна
С завода депутата исчезло 11 тысяч тонн зерна
Фото: gp.gov.ua
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Правоохранители сообщили депутату Долинского горсовета Кировоградской области о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует RegioNews.

Депутат, являясь директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод", растратил путем злоупотребления своим служебным положением около 11 тысяч тонн зерна кукурузы, стоимостью более 51 млн гривен, которая была передана этому обществу на ответственное хранение", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ задержала переселенцев из ОРДЛО, которые отмывали деньги через криптовалюту.

прокуратура офис бюджет правоохранители должность депутат
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