На Кировоградщине депутата горсовета подозревают в растрате зерна на 51 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует RegioNews.

Депутат, являясь директором и участником ООО "Долинский комбикормовый завод", растратил путем злоупотребления своим служебным положением около 11 тысяч тонн зерна кукурузы, стоимостью более 51 млн гривен, которая была передана этому обществу на ответственное хранение", – говорится в сообщении.