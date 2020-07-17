Стали відомі подробиці вбивства слідчого СБУ в Києві

Тіло потерпілого без ознак життя знайшли перехожі

Тіло потерпілого без ознак життя знайшли перехожі

Фото: СБУ

Правоохоронці оголосили про підозру двом чоловікам, які вчинили розбійний напад в Києві на співробітника Служби безпеки України.

Про це у Facebook повідомляє прокуратура Києва, передає RegioNews.

Вони завдали йому важке тілесне ушкодження, що призвело до смерті.

14 липня 2020 року приблизно о 23 годині 30 хвилин, перебуваючи на вул. Йорданській, підозрювані помітили потерпілого та напали на нього з метою заволодіння його майном", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, один із зловмисників завдав слідчому удар в голову, після чого нападники викрали його особисті речі, зокрема мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, і зникли з місця скоєння злочину.

Згодом правоохоронці встановили і затримали підозрюваних, ними виявилися двоє чоловіків 1990 та 1997 років народження, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

У ході огляду за місцем мешкання затриманих вилучено банківську картку потерпілого, його документи та сумку. Також встановлено особу, якій зловмисники збули мобільні телефони загиблого. Вказані речові докази вилучено. Крім того, у ході обстеження прилеглої до місця події території вилучено ймовірне знаряддя злочину, - додали в прокуратурі.

До суду подане клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 15 липня у Києві знайшли мертвим працівника СБУ. Пізніше експертиза підтвердила, що слідчого СБУ в Києві було вбито.