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17 июля 2020, 10:31 2

СБУ проверит всех кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах

17 июля 2020, 10:31 2
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Будет несколько уровней проверки
Будет несколько уровней проверки
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что все кандидаты от "Слуги народа", которые захотят поучаствовать в местных выборах будут проходить проверки СБУ.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, на местных выборах будет открытая система определения кандидатов в депутаты от "Слуги народа".

"Мы не можем проследить за всей страной, но у нас есть принцип, что все кандидатуры будут проходить проверку - от Службы безопасности мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов", - сообщил президент.

Он отметил, что это будет очень большая и сложная работа.

У нас несколько уровней будет проверок людей. Есть районные офисы, городские, областные, потом есть центральный офис. Поэтому будем вычищать", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".

Владимир Зеленский выборы СБУ проверки Кандидат
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