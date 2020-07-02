16:15  02 июля
ВАКС подтвердил внесение залога за сообщника Андрея Балоня
20:15  02 июля
В КГГА подрались депутат Киевсовета и заместитель главного архитектора Киева
16:18  02 июля
На нефтебазе в Полтавской области произошел взрыв, один работник погиб
UA | RU
UA | RU
02 июля 2020, 18:02 6

В столице разоблачили масштабную схему сбыта фальшивых лекарств

02 июля 2020, 18:02 6
Читайте також українською мовою
Правоохранители изъяли незарегистрированные в Украине лекарства на сумму около $150 тысяч
Правоохранители изъяли незарегистрированные в Украине лекарства на сумму около $150 тысяч
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевская прокуратура пресекла деятельность группы лиц, которые занимались незаконным производством и сбытом сильнодействующих лекарственных средств на территории Украины в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По результатам проведения более десяти обысков в автомобилях, складских помещениях и по месту жительства причастных лиц на территории города Киева, Киевской и Донецкой областей изъяли значительное количество незарегистрированных на территории Украины лекарственных средств стоимостью около $150 тыс, компьютерную технику, почтовые накладные, средства связи, а также денежные средства, вероятно добытые преступным путем, в сумме около $100 тыс", - сказано в сообщении.

Также было обнаружено значительное количество фальшивых лекарственных средств, маркированных под известных отечественных производителей. В связи с этим решается вопрос о внесении соответствующих сведений в ЕРДР по ст. 321-1 УК Украины.

Правоохранители установили место фасовки и хранения запрещенных и фальсифицированных лекарственных средств.

Проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет решаться вопрос о уведомление о подозрении причастным лицам. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье СБУ пресекла работу подпольного производства алкогольного фальсификата.

Также в Херсонской области разоблачили подпольный цех по изготовлению дезинфицирующих средств.

Киев прокуратура мошенники лекарства фальсификат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ремонт моста: чиновника Луганской ОГА подозревают в нанесении миллионных убытков государству
02 июля 2020, 13:29
В Полтаве задержали женщину, 18 раз "минировавшую" здание в Киеве
02 июля 2020, 13:02
На ремонте Русановского канала в Киеве разворовали 1 миллион гривен
02 июля 2020, 10:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Все блоги »