В столице разоблачили масштабную схему сбыта фальшивых лекарств

Правоохранители изъяли незарегистрированные в Украине лекарства на сумму около $150 тысяч

Правоохранители изъяли незарегистрированные в Украине лекарства на сумму около $150 тысяч

Фото из открытых источников

Киевская прокуратура пресекла деятельность группы лиц, которые занимались незаконным производством и сбытом сильнодействующих лекарственных средств на территории Украины в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По результатам проведения более десяти обысков в автомобилях, складских помещениях и по месту жительства причастных лиц на территории города Киева, Киевской и Донецкой областей изъяли значительное количество незарегистрированных на территории Украины лекарственных средств стоимостью около $150 тыс, компьютерную технику, почтовые накладные, средства связи, а также денежные средства, вероятно добытые преступным путем, в сумме около $100 тыс", - сказано в сообщении.

Также было обнаружено значительное количество фальшивых лекарственных средств, маркированных под известных отечественных производителей. В связи с этим решается вопрос о внесении соответствующих сведений в ЕРДР по ст. 321-1 УК Украины.

Правоохранители установили место фасовки и хранения запрещенных и фальсифицированных лекарственных средств.

Проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет решаться вопрос о уведомление о подозрении причастным лицам. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье СБУ пресекла работу подпольного производства алкогольного фальсификата.

Также в Херсонской области разоблачили подпольный цех по изготовлению дезинфицирующих средств.