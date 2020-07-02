Ремонт моста: чиновника Луганской ОГА подозревают в нанесении миллионных убытков государству

Стоимость строительных работ моста завышена на сумму свыше 3,3 млн грн

Стоимость строительных работ моста завышена на сумму свыше 3,3 млн грн

Фото: из открытых источников

Прокуратура Луганской области объявила о подозрении начальнику одного из управлений Луганской областной государственной администрации в служебной халатности, что повлекло большие убытки во время ремонта моста на КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает прокуратура Луганской области, передает RegioNews.

Сообщено о подозрении начальнику одного из управлений Луганской областной государственной администрации в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во время проведения подрядных работ по ремонту пешеходного моста через р. Северский Донец на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" значительно завышена их стоимость.

В настоящее время пункт пропуска через линию разграничения остается единственным в Луганской области.

Должностным лицом не обеспечено проведение анализа цен на строительные материалы и не проверены объемы выполненных работ", - сообщают в прокуратуре.

Руководитель управления ненадлежащим образом определил стоимость строительства объекта инфраструктуры за бюджетные средства, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.

Экспертизами установлено, что стоимость строительных работ моста завышена на сумму свыше 3,3 млн грн. Бюджетные средства были излишне уплачены в пользу подрядной организации без должных оснований, утверждают в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается проведение следственных и других процессуальных действий с целью установления всех причастных к совершению уголовного правонарушения лиц.

Ранее сообщалось, что на Донбассе работает лишь один КПВВ из-за блокирования боевиков.