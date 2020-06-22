В Запорожье СБУ пресекла работу подпольного производства алкогольного фальсификата
В Запорожье Служба безопасности Украины обнаружила подпольное производство контрафактного спирта и блокировала его продажа через сеть розничной торговли региона.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, цех по изготовлению подделки они обустроили в частном доме организатора группы. Часть готовой продукции дельцы сбывали оптом местным подпольным производителям водки, а остальное реализовывали в розницу.
Ежемесячно продавали до 15 тонн спирта на 2,2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили почти 4 тонны спирта, 8 тонн спиртосодержащих смесей, ароматические добавки и оборудование для изготовления подделки. Стоимость изъятого составляет 1 миллион гривен.
Открыто уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают клиентов злоумышленников, продолжаются мероприятия по изъятию кустарного спирта с продаж.
Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области разоблачили преступную группу, которая занималась похищением денег с банковских карт.