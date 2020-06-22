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22 июня 2020, 13:37 7

В Запорожье СБУ пресекла работу подпольного производства алкогольного фальсификата

22 июня 2020, 13:37 7
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Фото: СБУ
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В Запорожье Служба безопасности Украины обнаружила подпольное производство контрафактного спирта и блокировала его продажа через сеть розничной торговли региона.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, цех по изготовлению подделки они обустроили в частном доме организатора группы. Часть готовой продукции дельцы сбывали оптом местным подпольным производителям водки, а остальное реализовывали в розницу.

Ежемесячно продавали до 15 тонн спирта на 2,2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили почти 4 тонны спирта, 8 тонн спиртосодержащих смесей, ароматические добавки и оборудование для изготовления подделки. Стоимость изъятого составляет 1 миллион гривен.

Открыто уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают клиентов злоумышленников, продолжаются мероприятия по изъятию кустарного спирта с продаж.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области разоблачили преступную группу, которая занималась похищением денег с банковских карт.

СБУ деньги спиртзавод Запорожье правоохранители
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