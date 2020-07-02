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02 июля 2020, 10:42 3

На ремонте Русановского канала в Киеве разворовали 1 миллион гривен

02 июля 2020, 10:42 3
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Для того, чтобы скрыть этот факт, злоумышленник внес в документы ложные сведения
Для того, чтобы скрыть этот факт, злоумышленник внес в документы ложные сведения
Фото: прокуратура
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В столице бывшего директора подрядной организации подозревают в завладении 1 млн грн выделенными на ремонте Русановского канала. Мужчине сообщили о подозрении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что в 2018 году с указанным предприятием был заключен договор по капремонту элементов благоустройства Русановского канала вдоль ул. Флоренции.

Злоумышленник внес в официальные документы ложные сведения об объемах проведенных работ, завладев таким образом почти 1 млн гривен из столичного бюджета.

Действия экс-директора квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вчера в Киеве был задержан экс-заместитель главы правления одного из коммерческих банков, который "продавал" должность начальника одного из управлений Нацбанка за $25 тысяч.

Киев прокуратура кража задержание ремонт
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