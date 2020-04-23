В Херсонской области разоблачили подпольный цех по изготовлению дезинфицирующих средств
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что подпольный цех по изготовлению дезинфицирующих растворов был оборудован на территории одного из частных предприятий в Новотроицке. Контрафактный товар под видом отечественных торговых марок отправляли на продажу в различные регионы Украины.
На месте нелегального производства нашли почти 8 тонн фальсифицированных антисептических растворов. Также выявлено пустую пластиковую тару различной емкости, поддельные этикетки и оборудование для изготовления фальсификата.
Изъятую продукцию направили на экспертизу.
Начато уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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