У столиці викрили масштабну схему збуту фальшивих ліків

Правоохоронці вилучили незареєстровані в Україні ліки на суму близько $150 тисяч

Правоохоронці вилучили незареєстровані в Україні ліки на суму близько $150 тисяч

Фото з відкритих джерел

Київська прокуратура припинила діяльність групи осіб, які займалися незаконним виробництвом та збутом сильнодіючих лікарських засобів на території України в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає RegioNews.

За результатами проведення більше десяти обшуків в автомобілях, складських приміщеннях і за місцем проживання причетних осіб на території міста Києва, Київської та Донецької областей вилучили значну кількість незареєстрованих на території України лікарських засобів вартістю близько $150 тис, комп'ютерну техніку, поштові накладні, засоби зв'язку, а також грошові кошти, ймовірно здобуті злочинним шляхом, на суму близько $100 тис", - сказано в повідомленні.

Також було виявлено значну кількість фальшивих лікарських засобів, маркованих під відомих вітчизняних виробників. У зв'язку з цим вирішується питання про внесення відповідних відомостей до ЄРДР за ст. 321-1 КК України.

Правоохоронці встановили місце фасування та зберігання заборонених та фальсифікованих лікарських засобів.

Проводяться необхідні слідчі дії, за результатами яких буде вирішуватися питання про повідомлення про підозру причетним особам. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ припинила роботу підпільного виробництва алкогольного фальсифікату.

Також в Херсонській області викрили підпільний цех з виготовлення дезінфікуючих засобів.