Украина возобновила авиаперелеты для эвакуации граждан из-за рубежа
Об этом пишет Regionews.
"Открыта продажа билетов на спецрейс "Стокгольм-Киев" 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", - сообщило посольство на своей Facebook-странице.
Цена билета - от 5 836 грн. Самолет вылетит из аэропорта Арланда в Стокгольме в 9:00.
Внимание Информацию дополнен Открыта продажа билетов на спецрейс Стокгольм-Киев 28 апреля 2020 года. Купить...Опубликовано Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство Украины в Швеции Субота 25 апреля 2020 г.
Также вчера в эфире программы "Главная тема" на канале "Украина" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал возвращение украинцев самолетом из Индии на следующей неделе. 50 граждан Украины, которые "застряли" в Индии, уже вылетели вчера рейсом Гоа-Минск авиакомпании "Белавиа" на Родину.
#Индия #ШриЛанка #ЩодоМожливихРейсів Состоянию на 26 апреля ц.г., в списках граждан Украины, которые обратились к...Опубликовано Embassy of Ukraine in the Republic of India Воскресенье, 26 апреля 2020 г.
Украина в течение месяца не эвакуировала "застрявших" граждан. 28 марта государственную границу Украины закрыли. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или автомобилем.
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