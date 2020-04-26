Украина возобновила авиаперелеты для эвакуации граждан из-за рубежа

Посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов на 28 апреля для эвакуации украинских граждан, а министр Кулеба анонсировал возвращение граждан Украины из Индии

Фото: МАУ

Посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов на 28 апреля для эвакуации украинских граждан, а министр Кулеба анонсировал возвращение граждан Украины из Индии

Об этом пишет Regionews. "Открыта продажа билетов на спецрейс "Стокгольм-Киев" 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", - сообщило посольство на своей Facebook-странице. Цена билета - от 5 836 грн. Самолет вылетит из аэропорта Арланда в Стокгольме в 9:00. Внимание Информацию дополнен Открыта продажа билетов на спецрейс Стокгольм-Киев 28 апреля 2020 года. Купить... Опубликовано Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство Украины в Швеции Субота 25 апреля 2020 г. Также вчера в эфире программы "Главная тема" на канале "Украина" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал возвращение украинцев самолетом из Индии на следующей неделе. 50 граждан Украины, которые "застряли" в Индии, уже вылетели вчера рейсом Гоа-Минск авиакомпании "Белавиа" на Родину. #Индия #ШриЛанка #ЩодоМожливихРейсів Состоянию на 26 апреля ц.г., в списках граждан Украины, которые обратились к... Опубликовано Embassy of Ukraine in the Republic of India Воскресенье, 26 апреля 2020 г. Украина в течение месяца не эвакуировала "застрявших" граждан. 28 марта государственную границу Украины закрыли. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или автомобилем.

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