15:32  26 апреля
Мэр Днепра заступился за своего коллегу из Покровска Александра Шаповала
13:10  26 апреля
В Чернобыль приехал Владимир Зеленский
13:30  26 апреля
В Киеве преступная группа продавала детей за границу
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
26 апреля 2020, 14:58 17

Украина возобновила авиаперелеты для эвакуации граждан из-за рубежа

Читайте також
українською мовою
26 апреля 2020, 14:58 17
Читайте також українською мовою
Посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов на 28 апреля для эвакуации украинских граждан, а министр Кулеба анонсировал возвращение граждан Украины из Индии
Фото: МАУ
Посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов на 28 апреля для эвакуации украинских граждан, а министр Кулеба анонсировал возвращение граждан Украины из Индии

Об этом пишет Regionews.

"Открыта продажа билетов на спецрейс "Стокгольм-Киев" 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", - сообщило посольство на своей Facebook-странице.

Цена билета - от 5 836 грн. Самолет вылетит из аэропорта Арланда в Стокгольме в 9:00.

Внимание Информацию дополнен Открыта продажа билетов на спецрейс Стокгольм-Киев 28 апреля 2020 года. Купить...

Опубликовано Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство Украины в Швеции Субота 25 апреля 2020 г.

Также вчера в эфире программы "Главная тема" на канале "Украина" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал возвращение украинцев самолетом из Индии на следующей неделе. 50 граждан Украины, которые "застряли" в Индии, уже вылетели вчера рейсом Гоа-Минск авиакомпании "Белавиа" на Родину.

#Индия #ШриЛанка #ЩодоМожливихРейсів Состоянию на 26 апреля ц.г., в списках граждан Украины, которые обратились к...

Опубликовано Embassy of Ukraine in the Republic of India Воскресенье, 26 апреля 2020 г.

Украина в течение месяца не эвакуировала "застрявших" граждан. 28 марта государственную границу Украины закрыли. После 27 марта вернуться в Украину можно только пешком или автомобилем.


Украина карантин граница авиаперелеты авиарейсы эвакуация коронавирус
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Бунт из-за коронавируса: в Черновицком СИЗО трое заключенных перерезали себе вены
26 апреля 2020, 12:52
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 апреля 2020, 12:25
В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19
26 апреля 2020, 09:32
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 апреля 2020, 12:25
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали причину
19 апреля 2020, 16:20
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Все блоги »
Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам
24 апреля 2020, 15:00
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »