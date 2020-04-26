Под Херсоном фермеры устроили акцию протеста: требуют открыть рынки
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Янины Лебедевой
В Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.
"Терпение лопнуло. Аграрии Херсонщины вышли на трассу с требованием открыть рынки. Митингуют около 250 человек. Ходят по пешеходному переходу. Куча полиции, автозаков. Все фиксируют, но не препятствуют акции", - написала Янина Лебедева.
Как сообщила начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь в комментарии Укринформу, на мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию.
Участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.
Обеспечение охраны общественного порядка осуществляют около 60-70 сотрудников полиции. По словам Пшонь, правоохранители разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина. Однако участники акции на это не реагируют, некоторые из них находятся без средств индивидуальной защиты.
"Пока что участники акции не реагируют на требования прекратить акцию. Сейчас сотрудниками полиции внесена информация в журнал единого учета о нарушении требований карантина".
Терпение лопнуло. Аграрии Херсонщины вышли на трассу с требованием открыть рынки. Митингуют около 250 человек. Ходят по пешеходному переходу. Куча полиции, автозаков. Все фиксируют, но не препятствуют акцииОпубліковано Яниною Лебедевою Неділя, 26 квітня 2020 р.
Напомним, Крупнейшему на юге Украины оптовому овощному рынку "Неждана" в селе Великие Копани разрешили работать
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