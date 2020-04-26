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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
26 апреля 2020, 14:41 17

В Украине коронавирусом заболели почти 1700 медработников

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26 апреля 2020, 14:41 17
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Наибольшее количество заболевших медработников в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях
Наибольшее количество заболевших медработников в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях

Об этом на брифинге в воскресенье сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

В Украине 1676 медицинских работников заразились COVID-19. Только за последние сутки из 492 новых случаев коронавирус диагностировали у 101 врача.

"За прошедшие сутки: заболели 492 человека, из них 41 ребенок и 101 медицинский работник, госпитализированы 123 человека, зафиксировано 8 летальных случаев. При этом хорошая новость: 58 пациентов, в том числе 5 детей — выздоровели.

За все время пандемии заболели 8617 человек, из них 586 детей, а также 1676 медицинские работники. За минувшие сутки совершено 5596 исследований методом ПЦР. Наибольшее количество заболевших медицинских работников у нас в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях", — отметил министр Степанов.

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коронавирус Украина Максим Степанов медики врачи статистика больные
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