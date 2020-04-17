Коронавирус в Киеве: за сутки подтвердили 61 случай заболевания

По состоянию на 17 апреля в Киеве зафиксировано 705 больных коронавирусом COVID-19, за сутки обнаружили 61 случай заболевания

Фото: КГГА

По состоянию на 17 апреля в Киеве зафиксировано 705 больных коронавирусом COVID-19, за сутки обнаружили 61 случай заболевания

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, заболели 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, и 2 парня, которым по 12 лет.

16 пациентов попали в больницы, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков. Всего в Киеве от коронавируса излечились 30 человек.

12 больных обнаружили в Печерском районе, 10 в Дарницком, 7 в Днепровском и еще по 6 в Шевченковском, Святошинском и Деснянском.

5 человек заболели в Голосеевском районе, по 4 в Оболонском и Соломенском, и 1 в Подольском районе.

Кличко добавил, что в Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 новых случаев заболевания.

Мэр города также сообщил, что власти ввели карантин на территории Ионинского монастыря.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря", - рассказал он.

По словам Кличко, в праздничные дни будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности у храмов.

Территорию перед церквями, а также в публичных местах и зонах отдыха будут патрулировать представители полиции, Нацгвардии и муниципальной охраны. В субботу, 18 апреля будет ограничен доступ к городским кладбищам.

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