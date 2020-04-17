Вспышка коронавируса в Почаевской лавре: настоятель игнорирует требования властей и врачей

Минздрав подозревает вспышку в Почаевской Лавре, но не может ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества. От проблемы самоустранился также и мэр Почаева

Фото: RISU

Минздрав подозревает вспышку в Почаевской Лавре, но не может ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества. От проблемы самоустранился также и мэр Почаева

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на lb.ua.

О вспышке заболеваемости рассказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

"У нас возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, поскольку священник, который участвует в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумский больнице. Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и еще много врачей. Вчера был 21 положительный результат, а всего по Шумске 26 положительных", – сказала она.

"Когда мы начали проводить эпидрасследование, оказалось, что именно с этим священником и хором в Почаевской лавре связана вспышка и в Дубенском районе Ровенской области. Там тоже много положительных. Эти вспышки - из одного очага – Кременецкий район, город Почаев и Дубенский район", – рассказала Чайчук.

По словам санврача, настоятель Почаевской лавры отказался общаться с врачами. Его помощник обещал предоставить список хора, но не сделал этого.

"Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные – контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добъемося результатов обследования, будет достаточно крупная вспышка", – сказала врач.

Она добавила, что в Украину поступило также обращение консула Молдовы о заражении восьми паломников, которые посещали Почаевскую лавру.

"Ситуация в Почаевской лавре на личном контроле у премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина", – заявила она.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции Тернопольской области Александр Богомол, ему тоже не удается связаться с предстоятелем Лавры. Он предложил ограничить въезд и выезд из Почаева.

В то же время в паблике "Шумщина православная" опубликовано заявление Шумского благочиния, в котором утверждается, что Чайчук врет и ее нужно привлечь к уголовной ответственности по ст. 161 Уголовного кодекса.

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