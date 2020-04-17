Коронавірус у Києві: за добу підтвердили 61 випадок захворювання

Станом на 17 квітня у Києві зафіксовано 705 хворих коронавірусом COVID-19, за добу виявили 61 випадок захворювання

Фото: КМДА

Станом на 17 квітня у Києві зафіксовано 705 хворих коронавірусом COVID-19, за добу виявили 61 випадок захворювання

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, захворіли 31 жінка віком від 20 до 97 років, 28 чоловіків віком від 19 до 71 року, і 2 хлопці, яким по 12 років.

16 пацієнтів потрапили до лікарень, решта перебувають на самоізоляції під контролем медиків. Загалом у Києві від коронавірусу вилікувалися 30 людей.

Кличко додав, що у Києво-Печерській Лаврі зареєстрували ще 7 нових випадків захворювання.

Мер міста також повідомив, що влада запровадила карантин на території Іонінського монастиря.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження карантину на всій території Іонінського монастиря. Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря", - розповів він.

За словами Кличка, у святкові дні буде посилено контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема біля храмів.

Територію перед церквами, а також у публічних місцях та зонах відпочинку будуть патрулювати представники поліції, нацгвардії та муніципальної охорони. У суботу, 18 квітня буде обмежено доступ до міських кладовищ.

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