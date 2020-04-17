Смог в Киеве: Минздрав советует закрыть окна и делать влажную уборку
Об этом во время брифинга рассказал Министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Он отметил, что радиационный фон в Киеве в норме, и радиологической угрозы не несет, но посоветовал пить много жидкости.
Есть несколько советов на счет смога, ведь дым в воздухе может вызвать головную боль, затрудненное дыхание, кашель. Минздрав советует как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу, пить больше жидкости, не открывать окна, проводить чаще влажную уборку, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - сказал он.
Как сообщает Минздрав в Facebook, в Киеве и Киевской области образовался смог через горения сухостоя, этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий.
Между тем, по данным портала мирового рейтинга индекса качества воздуха QIAir Киев снова возглавляет рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом.
По состоянию на 11:00 утра 17 марта при норме в 50 показатель Киева составляет 338 (в 8:00 утра было 163), за ним идет китайский город Чунцин с уровнем загрязненности воздуха 158 пунктов.
Напомним, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств.
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