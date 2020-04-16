09:33  16 апреля
В Украине уже зафиксировали 4161 больного коронавирусом
15:17  16 апреля
НАПК проверит законность перелета Ермака из Минска самолетом Пинчука
08:53  16 апреля
Верховная Рада рассмотрит проект закона о противодействии депутатскому спаму
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2020, 14:44 12

ВНО может состояться в августе: Кличко

Читайте також
українською мовою
16 апреля 2020, 14:44 12
Читайте також українською мовою
Внешнее независимое оценивание состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные меры
Фото:pixabay
Внешнее независимое оценивание состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные меры

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает RegioNews.

"Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения. Если до начала июня, – тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня – основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут основную сессию ВНО", – сказал мэр столицы.

Кличко также подчеркнул, что сейчас главная задача – подготовить выпускников к ВНО. А учеников других классов – до перехода в следующие классы.

Мэр Киева напомнил, что ученики учатся дистанционно и телеканал "Киев" первым начал транслировать видеоуроки для школьников.

Как сообщалось ранее, с 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Напомним, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.


ВНО Виталий Кличко мер школа школы Всеукраинская школа онлайн
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
КГГА опроверг фейк о запрете въезда в Киев
15 апреля 2020, 22:21
Кличко прокомментировал задержание Поворозника
15 апреля 2020, 12:26
Первого заместителя Кличко поймали на взятке в $125 тысяч
14 апреля 2020, 21:29
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 апреля 2020, 13:25
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
Последние Популярные
Мария Бурмака
Геннадий Москаль
Валерий Пекар
Все блоги »
Одесская область: кто контролирует автостанции региона
16 апреля 2020, 16:00
Пожар в Чернобыльской зоне: каких последствий ждать украинцам
16 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »