ВНО может состояться в августе: Кличко
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает RegioNews.
"Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения. Если до начала июня, – тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня – основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут основную сессию ВНО", – сказал мэр столицы.
Кличко также подчеркнул, что сейчас главная задача – подготовить выпускников к ВНО. А учеников других классов – до перехода в следующие классы.
Мэр Киева напомнил, что ученики учатся дистанционно и телеканал "Киев" первым начал транслировать видеоуроки для школьников.
Как сообщалось ранее, с 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.
Напомним, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.
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