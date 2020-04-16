ВНО может состояться в августе: Кличко

Внешнее независимое оценивание состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные меры

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Внешнее независимое оценивание состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные меры

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает RegioNews. "Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения. Если до начала июня, – тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня – основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут основную сессию ВНО", – сказал мэр столицы. Кличко также подчеркнул, что сейчас главная задача – подготовить выпускников к ВНО. А учеников других классов – до перехода в следующие классы. Мэр Киева напомнил, что ученики учатся дистанционно и телеканал "Киев" первым начал транслировать видеоуроки для школьников. Как сообщалось ранее, с 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки. Напомним, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменило госаттестацию школьников 2020 года.

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