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15 апреля 2020, 22:21 9

КГГА опроверг фейк о запрете въезда в Киев

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15 апреля 2020, 22:21 9
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С четверга, 16 апреля на въездах в Киев водители и пассажиры будут проходить обязательную термометрию
С четверга, 16 апреля на въездах в Киев водители и пассажиры будут проходить обязательную термометрию

Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые машины, которые перевозят более трех человек включая водителем”, - говорится в сообщении.

Также в КГГА отметили, что информация о исключительные условия для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую распространили некоторые СМИ,не соответствует действительности.

Норма по термометрии одинаково применяться ко всем легковых автомобилей с количеством человек в салоне трое и больше.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, – вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

Напомним, Киевская власть объяснила, при каких условиях будет введено в учреждениях принудительный карантин.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.


КГГА Виталий Кличко коронавирус карантин
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