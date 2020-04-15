КГГА опроверг фейк о запрете въезда в Киев
Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые машины, которые перевозят более трех человек включая водителем”, - говорится в сообщении.
Также в КГГА отметили, что информация о исключительные условия для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую распространили некоторые СМИ,не соответствует действительности.
Норма по термометрии одинаково применяться ко всем легковых автомобилей с количеством человек в салоне трое и больше.
В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, – вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.
Напомним, Киевская власть объяснила, при каких условиях будет введено в учреждениях принудительный карантин.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.
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