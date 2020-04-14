Первого заместителя Кличко поймали на взятке в $125 тысяч
14 апреля сотрудники СБУ разоблачили преступление первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, который через посредника требовал взятку в размере $125 тыс от представителя компании-застройщика.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.
Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений. Спецслужащие задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме $60 тыс.
"Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и узгоденням с Поворозником и вынашивали намерения получить также и из другого объекта строительства $24,6 тыс", - сообщают источники.
Напомним, контрразведчики задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
Как писали RegioNews ранее, ГПУ подозревает в государственной измене сотрудника Службы внешней разведки.
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