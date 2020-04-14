Первого заместителя Кличко поймали на взятке в $125 тысяч

Сотрудники СБУ раскрыли противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника

Сотрудники СБУ раскрыли противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника

14 апреля сотрудники СБУ разоблачили преступление первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, который через посредника требовал взятку в размере $125 тыс от представителя компании-застройщика.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений. Спецслужащие задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме $60 тыс.

"Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и узгоденням с Поворозником и вынашивали намерения получить также и из другого объекта строительства $24,6 тыс", - сообщают источники.

Напомним, контрразведчики задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Как писали RegioNews ранее, ГПУ подозревает в государственной измене сотрудника Службы внешней разведки.