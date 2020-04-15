Кличко прокомментировал задержание Поворозника
Соответствующее заявление Кличко озвучил во время брифинга 15 апреля, передает RegioNews.
По его словам, если чиновник виновен, то он должен отвечать по закону. Кличко заверил, что его главный принцип - нулевая толерантность к коррупции и справедливость, поэтому он никого не покрывал и не собирается покрывать.
"Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если слабые к деньгам и не понимаете своей ответственности, - лучше здесь не работать", - сказал Кличко.
Он призвал правоохранителей открыто и публично расследовать это дело, а также добавил, что так как Поворозник является чиновником высокого ранга, это дело должна расследовать НАБУ.
"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковали это дело", - сказал Кличко.
Напомним, 14 апреля сотрудники СБУ задержали первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который якобы через посредника требовал взятку в размере $125 тыс от представителя компании-застройщика.
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