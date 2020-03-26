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26 марта 2020, 14:38 8

В Сумской области второй случай COVID-19: что известно

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26 марта 2020, 14:38 8
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На Сумщине зафиксировали второй случай инфицирования человека коронавирусом
Фото: Pixabay
На Сумщине зафиксировали второй случай инфицирования человека коронавирусом

Об этом рассказал заместитель городского головы Максим Галицкий, сообщают RegioNews.

"Болезнь поразила 49-летнюю женщину, которая ездила в Чехию. В Украине она вернулась 10 марта. 19 марта обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус”, - сказал Галицкий.

Напомним, что первой жертвой COVID-19 стала 76-летняя жительница села Казацкое Конотопского района Сумской области. 16 марта женщина почувствовала себя плохо - пожаловалась на кашель и температуру. Ее взялся лечить внук, который работал фельдшером на "скорой”. 23 марта женщину госпитализировали в Конотопскую ЦРБ, где она скончалась в реанимации 25 марта.

Как писали RegioNews, в Борознянському районе Черниговской области 26 марта обнаружили первого инфицированного COVID-19.


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