В Сумской области второй случай COVID-19: что известно
Об этом рассказал заместитель городского головы Максим Галицкий, сообщают RegioNews.
"Болезнь поразила 49-летнюю женщину, которая ездила в Чехию. В Украине она вернулась 10 марта. 19 марта обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус”, - сказал Галицкий.
Напомним, что первой жертвой COVID-19 стала 76-летняя жительница села Казацкое Конотопского района Сумской области. 16 марта женщина почувствовала себя плохо - пожаловалась на кашель и температуру. Ее взялся лечить внук, который работал фельдшером на "скорой”. 23 марта женщину госпитализировали в Конотопскую ЦРБ, где она скончалась в реанимации 25 марта.
Как писали RegioNews, в Борознянському районе Черниговской области 26 марта обнаружили первого инфицированного COVID-19.
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